Advertisement

أخبار عاجلة

زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة قريبة من الحدود الأرمينية الجورجية

Lebanon 24
02-11-2025 | 12:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوكالة الجيوفيزيائية الإندونيسية: زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر يضرب إقليم مالوكو
lebanon 24
03/11/2025 03:02:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: زلزال بقوة 5.7 على مقياس ريختر يضرب تركيا
lebanon 24
03/11/2025 03:02:36 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر ضرب إندونيسيا
lebanon 24
03/11/2025 03:02:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب": زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب منطقة "تاراباكا" في تشيلي
lebanon 24
03/11/2025 03:02:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:43 | 2025-11-02
18:28 | 2025-11-02
18:24 | 2025-11-02
18:19 | 2025-11-02
18:14 | 2025-11-02
18:00 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24