Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: هناك تغيير في نهج الإدارة الأميركية حيث بدأت بالضغط على الدولة اللبنانية لأنها تدرك أن الجهود المبذولة لنزع سلاح حزب الله لم تكن كافية

Lebanon 24
02-11-2025 | 13:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ضغوط اميركية لنزع سلاح حزب الله وتحذير من الأسوأ
lebanon 24
03/11/2025 03:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني: سلاح الجو يشن غارات مكثفة على غزة الآن
lebanon 24
03/11/2025 03:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي لسكاي نيوز عربية: إما أن تنزع الدولة اللبنانية سلاح حزب الله أو ستقوم إسرائيل بذلك
lebanon 24
03/11/2025 03:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي: سنتدخل مجددا بلبنان إذا لم تتخذ خطوات عملية ضد سلاح حزب الله (العربية)
lebanon 24
03/11/2025 03:04:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:43 | 2025-11-02
18:28 | 2025-11-02
18:24 | 2025-11-02
18:19 | 2025-11-02
18:14 | 2025-11-02
18:00 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24