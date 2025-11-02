Advertisement

أخبار عاجلة

المستشار الألماني: تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي واتفقنا على أن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يستمر

Lebanon 24
02-11-2025 | 15:14
وزير الخارجية التركي: المفاوضات مستمرة مع الفرقاء لإدامة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
lebanon 24
03/11/2025 03:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: يجب أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بداية لتحقيق السلام في المنطقة
lebanon 24
03/11/2025 03:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
شاحنات المساعدات تتحرك عبر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
lebanon 24
03/11/2025 03:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني حول اتفاق غزة: ما زلنا نراقب الوضع لكننا واثقون من التوصل لحل هذا الأسبوع
lebanon 24
03/11/2025 03:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
