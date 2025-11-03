Advertisement

معاريف: التعرف على هوية جثث الرهائن الثلاثة الذين سلمتهم القسام منهم العقيد أساف حمامي أرفع ضابط تأسره القسام

Lebanon 24
03-11-2025 | 00:38
صحيفة معاريف الإسرائيلية: التعرف على هوية جثث المحتجزين الثلاثة الذين سلمتهم "القسام" الليلة الماضية
مصدر قيادي في القسام: كتائب القسام سلمت أسرى الاحتلال الأحياء للصليب الأحمر في غزة (الجزيرة)
كتائب القسام: قررنا تسليم جثتين من أسرى الاحتلال في قطاع غزة الساعة 10 مساء
مصدر قيادي في القسام: خلال بحثنا اليوم عن جثث أسرى في حي التفاح بغزة عثرنا على جثة أحد أسرى الاحتلال
