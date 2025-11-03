Advertisement

أخبار عاجلة

معاريف نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل لن تسمح بتكرار تجربة السابع من تشرين الأول مع أي جهة معادية على حدودها

Lebanon 24
03-11-2025 | 01:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت عن مسؤولة استخباراتية: احتلال مدينة غزة بالكامل لن يتم إلا بعد 6 تشرين الأول
lebanon 24
03/11/2025 12:14:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: لأول مرة منذ 7 تشرين الاول سيسمح بعودة سكان غزة الذين غادروا القطاع
lebanon 24
03/11/2025 12:14:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: لن نسمح بتكرار ما حدث في سوريا سابقاً
lebanon 24
03/11/2025 12:14:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ نقلا عن مسؤولين: تركيا تخطط لتزويد سوريا بمعدات عسكرية وإبرام صفقة تسمح لها باستهداف المسلحين الأكراد على امتداد الحدود
lebanon 24
03/11/2025 12:14:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:04 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:54 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:04 | 2025-11-03
04:54 | 2025-11-03
04:46 | 2025-11-03
04:38 | 2025-11-03
04:28 | 2025-11-03
04:27 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24