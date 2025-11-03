28
أخبار عاجلة
"لبنان24": صوت انفجار كبير يهز منطقة الشرقية - جنوب لبنان
Lebanon 24
03-11-2025
|
05:52
photos
"لبنان24": سماع دوي انفجار كبير جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": سماع دوي انفجار كبير جنوب لبنان
03/11/2025 15:55:27
03/11/2025 15:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": غارتان إسرائيليتان على منطقة بنعفول في جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": غارتان إسرائيليتان على منطقة بنعفول في جنوب لبنان
03/11/2025 15:55:27
03/11/2025 15:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": دوي صوت قوي محيط السلسلة الشرقية مصدره الداخل السوري
Lebanon 24
03/11/2025 15:55:27
Lebanon 24
"لبنان 24": دوي صوت قوي محيط السلسلة الشرقية مصدره الداخل السوري
03/11/2025 15:55:27
03/11/2025 15:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر الحدث: المستهدف بغارة الشرقية جنوب لبنان قيادي بحزب الله وهو "محمد علي حديد"
Lebanon 24
03/11/2025 15:55:27
Lebanon 24
مصادر الحدث: المستهدف بغارة الشرقية جنوب لبنان قيادي بحزب الله وهو "محمد علي حديد"
03/11/2025 15:55:27
03/11/2025 15:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن وزير النقل الأميركي: سأغلق المجال الجوي إذا اعتقدت أن حركة الطيران غير آمنة خلال فترة الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
08:53 | 2025-11-03
Lebanon 24
رويترز عن وزير النقل الأميركي: سأغلق المجال الجوي إذا اعتقدت أن حركة الطيران غير آمنة خلال فترة الإغلاق الحكومي
08:53 | 2025-11-03
03/11/2025 08:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر الحدث: مبعوث ترامب يؤكد أن هناك أمل بالتوصل لوقف إطلاق نار بالسودان
Lebanon 24
08:35 | 2025-11-03
Lebanon 24
مصادر الحدث: مبعوث ترامب يؤكد أن هناك أمل بالتوصل لوقف إطلاق نار بالسودان
08:35 | 2025-11-03
03/11/2025 08:35:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر الحدث: مبعوث ترامب يقول إن طرفي الحرب تجاوبا مع مقترح الهدنة خاصة الجيش السوداني
Lebanon 24
08:30 | 2025-11-03
Lebanon 24
مصادر الحدث: مبعوث ترامب يقول إن طرفي الحرب تجاوبا مع مقترح الهدنة خاصة الجيش السوداني
08:30 | 2025-11-03
03/11/2025 08:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة جو الصدي لـ"الشرق": قبرص قدمت لنا عرضا لمشروع ربط كهربائي وسندرس تفاصيله
Lebanon 24
08:25 | 2025-11-03
Lebanon 24
وزير الطاقة جو الصدي لـ"الشرق": قبرص قدمت لنا عرضا لمشروع ربط كهربائي وسندرس تفاصيله
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض ففي السياسة هناك ثلاث ادوات للعمل وهي الدبلوماسية والاقتصادية والحربية فعندما لا تؤدي بنا الحرب الى اي نتيجة ما العمل؟
Lebanon 24
08:18 | 2025-11-03
Lebanon 24
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض ففي السياسة هناك ثلاث ادوات للعمل وهي الدبلوماسية والاقتصادية والحربية فعندما لا تؤدي بنا الحرب الى اي نتيجة ما العمل؟
08:18 | 2025-11-03
03/11/2025 08:18:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
Lebanon 24
14:00 | 2025-11-02
Lebanon 24
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
14:00 | 2025-11-02
02/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
15:00 | 2025-11-02
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
15:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وحش بشري.. تفاصيل اضافية تُكشف عن جريمة الناعمة المروعة
Lebanon 24
وحش بشري.. تفاصيل اضافية تُكشف عن جريمة الناعمة المروعة
10:45 | 2025-11-02
02/11/2025 10:45:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إغلاق محال واعتقال تجار.. وجه جديد لـ"النظام" في غزة
Lebanon 24
إغلاق محال واعتقال تجار.. وجه جديد لـ"النظام" في غزة
12:00 | 2025-11-02
02/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الانتخابات والحريري.. ماذا قال جعجع لـ"لبنان24"؟
Lebanon 24
عن الانتخابات والحريري.. ماذا قال جعجع لـ"لبنان24"؟
14:21 | 2025-11-02
02/11/2025 02:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
08:53 | 2025-11-03
رويترز عن وزير النقل الأميركي: سأغلق المجال الجوي إذا اعتقدت أن حركة الطيران غير آمنة خلال فترة الإغلاق الحكومي
08:35 | 2025-11-03
مصادر الحدث: مبعوث ترامب يؤكد أن هناك أمل بالتوصل لوقف إطلاق نار بالسودان
08:30 | 2025-11-03
مصادر الحدث: مبعوث ترامب يقول إن طرفي الحرب تجاوبا مع مقترح الهدنة خاصة الجيش السوداني
08:25 | 2025-11-03
وزير الطاقة جو الصدي لـ"الشرق": قبرص قدمت لنا عرضا لمشروع ربط كهربائي وسندرس تفاصيله
08:18 | 2025-11-03
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض ففي السياسة هناك ثلاث ادوات للعمل وهي الدبلوماسية والاقتصادية والحربية فعندما لا تؤدي بنا الحرب الى اي نتيجة ما العمل؟
08:11 | 2025-11-03
الوفد الليبي سلم الرئيس جوزاف عون رسالة من الدبيبة لإنهاء ملف هانيبال القذافي (الحدث)
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
03:58 | 2025-11-03
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
03/11/2025 15:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
13:16 | 2025-11-02
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 15:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 15:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
