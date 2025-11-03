Advertisement

أخبار عاجلة

المرشد الإيراني: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن طالما استمر دعمها لإسرائيل وطالما أبقت قواعد عسكرية ومصالح في المنطقة

Lebanon 24
03-11-2025 | 06:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: يمكن لإسرائيل والولايات المتحدة تغيير وجه الشرق الأوسط
lebanon 24
03/11/2025 15:55:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل
lebanon 24
03/11/2025 15:55:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: ساعر أبلغ نظيره الفرنسي بأنه "لا مجال" لزيارة ماكرون لإسرائيل "طالما استمرت فرنسا في جهودها التي تضر بمصالح إسرائيل"
lebanon 24
03/11/2025 15:55:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يوجّه الجيش "للتصدي العسكري": السكوت غير ممكن فإسرائيل لا تريد الاتفاق
lebanon 24
03/11/2025 15:55:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:53 | 2025-11-03
08:35 | 2025-11-03
08:30 | 2025-11-03
08:25 | 2025-11-03
08:18 | 2025-11-03
08:11 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24