الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض ففي السياسة هناك ثلاث ادوات للعمل وهي الدبلوماسية والاقتصادية والحربية فعندما لا تؤدي بنا الحرب الى اي نتيجة ما العمل؟

