Advertisement

أخبار عاجلة

مبعوث ترامب للشؤون الإفريقية والعربية: الفظائع التي تم ارتكابها في الفاشر خلال الأيام الماضية مرفوضة تماما

Lebanon 24
03-11-2025 | 10:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار ترامب للشؤون العربية والأفريقية: نشعر بقلق عميق إزاء العنف في مدينة الفاشر
lebanon 24
03/11/2025 22:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: ندين بشدة الفظائع ذات الطابع العرقي التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر
lebanon 24
03/11/2025 22:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار ترامب للشؤون العربية والأفريقية: نرحب بقرار مجلس الأمن الخاص بالصحراء (العربية)
lebanon 24
03/11/2025 22:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأفريقي: نندد بالفظاعات وجرائم الحرب المفترضة بالفاشر في السودان
lebanon 24
03/11/2025 22:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:58 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:58 | 2025-11-03
14:51 | 2025-11-03
14:43 | 2025-11-03
14:42 | 2025-11-03
14:39 | 2025-11-03
14:38 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24