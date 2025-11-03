وزير الصحة ركان ناصر الدين: منذ قدومنا إلى الوزارة نحاول اعادة السجل الوطني للسرطان وتحصيل أرقام حالات الإصابات بالسرطان والآن حصلت وزارة الصحة أرقام الوفيات بسبب السرطان (LBCI)

Lebanon 24