البيت الأبيض: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور البيت الأبيض في 18 تشرين الثاني في زيارة عمل رسمية

Lebanon 24
03-11-2025 | 15:48
