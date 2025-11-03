Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: بيرو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المكسيك بعد منحها اللجوء لرئيسة وزراء بيرو السابقة بيتسي تشافيز

Lebanon 24
03-11-2025 | 16:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء ماليزيا: لا بد من قطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع إسرائيل
lebanon 24
04/11/2025 00:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المكسيك: سنناقش الاتفاق التجاري مع ترامب مجددا خلال أسابيع
lebanon 24
04/11/2025 00:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري بعد لقائه الرئيس عون: نعمل على بدء علاقات تجارية واستثمارية مع لبنان
lebanon 24
04/11/2025 00:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عون بحث مع الوفود سبل تعزيز التنمية والعلاقات الدبلوماسية
lebanon 24
04/11/2025 00:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:42 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:31 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:28 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:26 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:12 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:42 | 2025-11-03
17:31 | 2025-11-03
17:28 | 2025-11-03
17:26 | 2025-11-03
17:12 | 2025-11-03
17:11 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24