Advertisement

أخبار عاجلة

"الصحة العالمية": يجب أن تتوقّف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في كل مكان

Lebanon 24
03-11-2025 | 17:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير منظمة الصحة العالمية: ملايين الأشخاص في السودان محرومون من الرعاية الصحية بسبب الهجمات المستمرة على المرافق الصحية ومنع وصول المساعدات
lebanon 24
04/11/2025 06:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين: "الصحة" تعمل على تعزيز شبكة الرعاية الصحية الأولية
lebanon 24
04/11/2025 06:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة تفقد مركز نزيه البزري للرعاية الصحية الأولية
lebanon 24
04/11/2025 06:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: مستعدون لتوسيع عملنا لتلبية الاحتياجات الصحية الملحة بغزة ودعم إعادة تأهيل النظام الصحي
lebanon 24
04/11/2025 06:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
23:47 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:39 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:47 | 2025-11-03
23:40 | 2025-11-03
23:39 | 2025-11-03
23:37 | 2025-11-03
23:36 | 2025-11-03
23:35 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24