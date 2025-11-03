24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
7
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي ينسف عدداً من المباني شرقي خان يونس
Lebanon 24
03-11-2025
|
17:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
تابع
