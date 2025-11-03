28
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
8
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
هيئة البث الإسرائيلية: تزايد القلق في إسرائيل من تزايد سريع لقدرات حزب الله في شمال لبنان
Lebanon 24
03-11-2025
|
23:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن الدولي يعبّر عن قلقه إزاء تزايد خطر وقوع فظائع واسعة النطاق بما في ذلك فظائع ذات دوافع عرقية
Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يعبّر عن قلقه إزاء تزايد خطر وقوع فظائع واسعة النطاق بما في ذلك فظائع ذات دوافع عرقية
04/11/2025 09:58:08
04/11/2025 09:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية الألماني: تزايد وجود مسيرات فوق أجزاء من ألمانيا والتهديد مرتفع ونسعى لتوسيع جهود الدفاع
Lebanon 24
وزير الداخلية الألماني: تزايد وجود مسيرات فوق أجزاء من ألمانيا والتهديد مرتفع ونسعى لتوسيع جهود الدفاع
04/11/2025 09:58:08
04/11/2025 09:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هآرتس عن مصدر بالجيش الإسرائيلي: نستعد لتصعيد محتمل في الضفة الغربية مع تزايد الاعتراف بالدولة الفلسطينية
Lebanon 24
هآرتس عن مصدر بالجيش الإسرائيلي: نستعد لتصعيد محتمل في الضفة الغربية مع تزايد الاعتراف بالدولة الفلسطينية
04/11/2025 09:58:08
04/11/2025 09:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
باكستان تجلي 25 ألف شخص من مدينة شرقي البلاد مع تزايد خطر الفيضانات
Lebanon 24
باكستان تجلي 25 ألف شخص من مدينة شرقي البلاد مع تزايد خطر الفيضانات
04/11/2025 09:58:08
04/11/2025 09:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرئيس عون أمام وزير الدفاع الهولندي: استقرار لبنان يصبّ في مصلحة أوروبا ولوجوب التزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني2024 ولا سيما أن لبنان نفّذ جميع التزاماته
Lebanon 24
الرئيس عون أمام وزير الدفاع الهولندي: استقرار لبنان يصبّ في مصلحة أوروبا ولوجوب التزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني2024 ولا سيما أن لبنان نفّذ جميع التزاماته
02:47 | 2025-11-04
04/11/2025 02:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تريد ضمان أن تكون القوة الدولية في قطاع غزة مؤقتة حتى لا تتكرر تجربة اليونيفل
Lebanon 24
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تريد ضمان أن تكون القوة الدولية في قطاع غزة مؤقتة حتى لا تتكرر تجربة اليونيفل
02:45 | 2025-11-04
04/11/2025 02:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: تفكيك بنية حماس الإرهابية في قطاع غزة يأتي في صميم خطة ترامب ولن نتنازل عن ذلك
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: تفكيك بنية حماس الإرهابية في قطاع غزة يأتي في صميم خطة ترامب ولن نتنازل عن ذلك
02:26 | 2025-11-04
04/11/2025 02:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نتنازل عن نزع سلاح حماس
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نتنازل عن نزع سلاح حماس
02:22 | 2025-11-04
04/11/2025 02:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: نواجه حماس في غزة وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: نواجه حماس في غزة وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن
02:21 | 2025-11-04
04/11/2025 02:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
15:25 | 2025-11-03
03/11/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
08:02 | 2025-11-03
03/11/2025 08:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
11:34 | 2025-11-03
03/11/2025 11:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
16:15 | 2025-11-03
03/11/2025 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:47 | 2025-11-04
الرئيس عون أمام وزير الدفاع الهولندي: استقرار لبنان يصبّ في مصلحة أوروبا ولوجوب التزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني2024 ولا سيما أن لبنان نفّذ جميع التزاماته
02:45 | 2025-11-04
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تريد ضمان أن تكون القوة الدولية في قطاع غزة مؤقتة حتى لا تتكرر تجربة اليونيفل
02:26 | 2025-11-04
وزير الخارجية الإسرائيلي: تفكيك بنية حماس الإرهابية في قطاع غزة يأتي في صميم خطة ترامب ولن نتنازل عن ذلك
02:22 | 2025-11-04
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نتنازل عن نزع سلاح حماس
02:21 | 2025-11-04
وزير الخارجية الإسرائيلي: نواجه حماس في غزة وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن
02:15 | 2025-11-04
الأونروا للتلفزيون العربي: نتطلع لسماح سلطات الاحتلال بإدخال الخيام الموجودة على أبواب قطاع غزة
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
04/11/2025 09:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
04/11/2025 09:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
04/11/2025 09:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24