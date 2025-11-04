Advertisement

أخبار عاجلة

أمير دولة قطر: أولينا أهمية خاصة للتنمية الاجتماعية وحققنا تقدما واضحا ونواصل العمل بتعزيز التنمية البشرية

Lebanon 24
04-11-2025 | 01:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمير دولة قطر: أكدت في اجتماعي مع رئيس الوزراء الباكستاني على أهمية تعزيز المسارات الدبلوماسية والسلمية لحل النزاعات والحفاظ على أمن المنطقة والإقليم
lebanon 24
04/11/2025 12:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الوفد اللبناني برئاسة وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد ممثلةً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الإجتماعية وكان في الإستقبال سفير لبنان في قطر بلال قبلان
lebanon 24
04/11/2025 12:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
افتتاح مركز BNB HUB للتنمية الاجتماعية والشبابية
lebanon 24
04/11/2025 12:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد: نعمل على تطوير شبكة مراكز التنمية الاجتماعية لتكون أكثر شمولاً واستجابة
lebanon 24
04/11/2025 12:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:30 | 2025-11-04
05:25 | 2025-11-04
05:23 | 2025-11-04
05:14 | 2025-11-04
05:14 | 2025-11-04
05:13 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24