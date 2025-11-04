Advertisement

وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو سيجتمع اليوم مع المنظومة الأمنية الإسرائيلية لمناقشة الأوضاع بشأن غزة ولبنان وإيران

Lebanon 24
04-11-2025 | 02:14
