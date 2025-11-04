Advertisement

وزير الخارجية الإسرائيلي: تفكيك بنية حماس الإرهابية في قطاع غزة يأتي في صميم خطة ترامب ولن نتنازل عن ذلك

Lebanon 24
04-11-2025 | 02:26
وزير الخارجية الإسرائيلي: تجريد حماس من السلاح ونزعه من غزة يشكل جوهر خطة ترمب ولن نتنازل عنهما
lebanon 24
04/11/2025 12:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصادر أمنية إسرائيلية: خطة ترامب تتضمن تفكيك حماس عسكريًا وسياسيًا وإعادة جميع الرهائن بالإضافة إلى إخراج حماس كليًا من قطاع غزة
lebanon 24
04/11/2025 12:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نتنازل عن نزع سلاح حماس
lebanon 24
04/11/2025 12:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: تفكيك حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة هو المبدأ الذي نؤمن به
lebanon 24
04/11/2025 12:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
