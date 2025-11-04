Advertisement

الرئيس عون أمام وزير الدفاع الهولندي: استقرار لبنان يصبّ في مصلحة أوروبا ولوجوب التزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني2024 ولا سيما أن لبنان نفّذ جميع التزاماته

04-11-2025 | 02:47
