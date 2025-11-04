النائب محمد الخواجة ممثلا الرئيس نبيه بري في اللقاء التنسيقي الاول نحو اعادة الاعمار: لقد اثبت أهالي القرى الحدودية انهم لا ينتظرون المعجزات بل يصنعونها بالثبات والعرق والدم

Lebanon 24