Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يتوجه إلى باكستان غداً الأربعاء على رأس وفد برلماني تلبيةً لدعوة نظيره الباكستاني

Lebanon 24
04-11-2025 | 05:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف: المعركة مع إسرائيل وجودية وليست سياسية فقط
lebanon 24
04/11/2025 15:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أفغاني: وفد حكومي سيتوجه غدا إلى الدوحة لبحث تمديد وقف إطلاق النار مع باكستان
lebanon 24
04/11/2025 15:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني سيجري مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة غدًا الأربعاء
lebanon 24
04/11/2025 15:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
اليماحي سيزور بيروت على رأس وفد البرلمان العربي
lebanon 24
04/11/2025 15:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:20 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:01 | 2025-11-04
07:52 | 2025-11-04
07:32 | 2025-11-04
06:46 | 2025-11-04
06:20 | 2025-11-04
06:19 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24