Advertisement

أخبار عاجلة

العاهل الأردني يؤكد ضرورة دعم جهود لبنان وسوريا في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادة أراضيهما

Lebanon 24
04-11-2025 | 08:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ملك الأردن وأمير قطر: لضرورة دعم جهود لبنان وسوريا في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادتهما
lebanon 24
04/11/2025 21:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية الوقوف إلى جانب قطر في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها
lebanon 24
04/11/2025 21:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني: إسرائيل لا تلقي بالا لسيادة الدول الأخرى كما في لبنان وسوريا وتونس وأخيرا في قطر
lebanon 24
04/11/2025 21:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني: إسرائيل تتمادي بالاعتداء على قطر وتواصل اعتداءاتها في غزة وسوريا ولبنان
lebanon 24
04/11/2025 21:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:02 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:07 | 2025-11-04
14:02 | 2025-11-04
13:51 | 2025-11-04
13:45 | 2025-11-04
13:44 | 2025-11-04
13:42 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24