القناة 13 الإسرائيلية: الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل التريث وعدم التحرك في لبنان حتى نهاية الشهر الجاري

Lebanon 24
04-11-2025 | 14:02
