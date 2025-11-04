Advertisement

أخبار عاجلة

أ.ب: اندلاع حريق ضخم إثر تحطّم طائرة تابعة لشركة "يو بي إس" أثناء إقلاعها من مطار لويفيل بولاية كنتاكي

Lebanon 24
04-11-2025 | 18:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحطّم طائرة شحن في مطار لويفيل الدولي بولاية كنتاكي الأميركية
lebanon 24
05/11/2025 07:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة "يو بي إس" الأميريكية للشحن: كان على متن طائرتنا المتحطمة في لويفيل بولاية كنتاكي 3 من أفراد الطاقم
lebanon 24
05/11/2025 07:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تحطّم طائرة عقب إقلاعها في ولاية كنتاكي
lebanon 24
05/11/2025 07:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلى وجرجى بتحطم طائرة عقب إقلاعها في ولاية كنتاكي الأميركية (فيديو)
lebanon 24
05/11/2025 07:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:10 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:10 | 2025-11-05
00:09 | 2025-11-05
00:09 | 2025-11-05
00:08 | 2025-11-05
00:07 | 2025-11-05
00:01 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24