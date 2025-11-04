Advertisement

أخبار عاجلة

عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني: طوينا صفحة السياسات التي لطالما ضربت بعرض الحائط حقوق الغالبية في نيويورك ولم تقدم الخدمات إلا لحفنة من الأثرياء

Lebanon 24
04-11-2025 | 23:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني: سنناضل من أجل أهل نيويورك لأنني منهم
lebanon 24
05/11/2025 10:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني: سأعمل بهدف واحد وهو تحسين أوضاع مدينتنا نيويورك عما كانت عليه
lebanon 24
05/11/2025 10:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني: سأؤدي القسم رسميا كعمدة لنيويورك مطلع كانون الثاني المقبل
lebanon 24
05/11/2025 10:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني: أكثر من 100 ألف متطوع شاركوا في حملتي الانتخابية وسيشاركون في جعل نيويورك مدينة أفضل
lebanon 24
05/11/2025 10:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:38 | 2025-11-05
03:38 | 2025-11-05
03:35 | 2025-11-05
03:35 | 2025-11-05
03:34 | 2025-11-05
03:30 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24