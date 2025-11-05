Advertisement

نتنياهو: سنواصل العمل على إعادة جميع الرهائن القتلى لدفنهم دفنا لائقا في وطنهم

Lebanon 24
05-11-2025 | 02:30
مكتب نتنياهو: الحكومة وأجهزة البحث والإنقاذ ملتزمة وتعمل لإعادة كل مخطوفينا الأموات لدفنهم بشكل لائق في وطنهم
lebanon 24
05/11/2025 13:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: سنواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب وهي إعادة جميع الرهائن والقضاء على حماس وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل
lebanon 24
05/11/2025 13:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع الرهائن القتلى إلى أرض الوطن وسنواصل العمل حتى تحقيق المهمة وإتمام نزع سلاح حماس وسلاح قطاع غزة
lebanon 24
05/11/2025 13:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: هناك نية لتسليم جثامين إضافية اليوم لدفنها
lebanon 24
05/11/2025 13:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
