Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الاقتصاد في مؤتمر البعثة الاقتصادية الفرنكوفونيّة: لبنان لم يتحطم لقد امتحنا ونحن اليوم في مرحلة النهوض

Lebanon 24
05-11-2025 | 02:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كرامي: لبنان يعيش مرحلة استباحة سياسية وأمنية واقتصادية تحت الاحتلال
lebanon 24
05/11/2025 13:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تعاون لبناني - فرنسي: بخاش يطلق مرحلة جديدة من الشراكة الفرنكوفونية
lebanon 24
05/11/2025 13:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
يشوعي: الموازنة لم تقل "مرحباً" حتى لمسار النهوض الاقتصادي والمالي
lebanon 24
05/11/2025 13:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني: الحكومة تتطلع إلى النهوض بالبلاد والانتقال إلى مرحلة أكثر إيجابية
lebanon 24
05/11/2025 13:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:48 | 2025-11-05
06:14 | 2025-11-05
05:44 | 2025-11-05
05:43 | 2025-11-05
05:41 | 2025-11-05
05:38 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24