29
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
12
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
القناة 14: نتنياهو رفض مقترح زامير بالإفراج عن عناصر حماس المحاصرين مقابل جثة غولدين
Lebanon 24
05-11-2025
|
04:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
