Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس جوزاف عون أمام وفد من رجال الاعمال في طرابلس: مطار رينيه معوض الدولي في القليعات سيشهد خلال الأشهر القليلة المقبلة حركة تطوير وتأهيل تمهيدا لبدء العمل فيه

Lebanon 24
05-11-2025 | 07:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة مطار رينيه معوض: ماضون حتى تشغيله وفق الأصول ابتداءً من 2026
lebanon 24
05/11/2025 16:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: خلال أشهر قليلة استطاعت سوريا أن تدخل في عملية انتخابية
lebanon 24
05/11/2025 16:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: قمة عربية إسلامية ستعقد في الدوحة خلال الأيام المقبلة لإقرار مسار العمل (CNN)
lebanon 24
05/11/2025 16:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: ندعم إدارة الرئيس جوزاف عون في نزع سلاح حزب الله وهو يقوم بعمل رائع
lebanon 24
05/11/2025 16:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:51 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:04 | 2025-11-05
08:59 | 2025-11-05
08:54 | 2025-11-05
08:52 | 2025-11-05
08:51 | 2025-11-05
08:29 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24