أخبار عاجلة

كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تقول إنها ستسلم جثمان أحد الرهائن في غزة الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي

Lebanon 24
05-11-2025 | 10:27
