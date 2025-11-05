Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الأمن الداخلي الأميركية: لا مكان في أميركا للمتعاطفين مع الإرهاب

Lebanon 24
05-11-2025 | 11:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الأمن الداخلي الأميركية: أميركا غير ملزمة باستضافة أجانب يدعمون الإرهاب ويقوضون سلامة الأميركيين
lebanon 24
05/11/2025 21:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أعدت التمويل الذي كان قد خصم من مخصصات الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في نيويورك
lebanon 24
05/11/2025 21:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: وزارة الأمن الداخلي الأميركية ستنهي برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين السوريين
lebanon 24
05/11/2025 21:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس أردوغان: لن نتسامح مع الإرهاب لا داخل حدودنا ولا في منطقتنا وهذا الهدف يتحقق تدريجياً
lebanon 24
05/11/2025 21:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:43 | 2025-11-05
14:42 | 2025-11-05
14:38 | 2025-11-05
14:37 | 2025-11-05
14:31 | 2025-11-05
14:04 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24