إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: إسرائيل تمتنع عن تنفيذ غارة جوية أو تفجير أرضي للنفق المذكور خشية أن يؤدي ذلك إلى عدم التمكن من استعادة جثمان الرهينة هدار غولدين ودفنه في إسرائيل

Lebanon 24