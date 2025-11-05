Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: إسرائيل تمتنع عن تنفيذ غارة جوية أو تفجير أرضي للنفق المذكور خشية أن يؤدي ذلك إلى عدم التمكن من استعادة جثمان الرهينة هدار غولدين ودفنه في إسرائيل

Lebanon 24
05-11-2025 | 11:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تستعيد جثماني رهينتين من غزة
lebanon 24
05/11/2025 21:49:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سيّارات تابعة للصليب الأحمر في طريقها لتسلم جثمان رهينة إسرائيلي من غزة
lebanon 24
05/11/2025 21:49:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مركبات تابعة للصليب الأحمر في طريقها لتسلم جثمان رهينة إسرائيلي من غزة
lebanon 24
05/11/2025 21:49:27 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست: الموساد خطط لعملية برية تستهدف قادة "حماس" لكنه رفض تنفيذها مما أجبر إسرائيل على تنفيذ غارة جوية فاشلة في قطر بحسب مصادر إسرائيلية
lebanon 24
05/11/2025 21:49:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:43 | 2025-11-05
14:42 | 2025-11-05
14:38 | 2025-11-05
14:37 | 2025-11-05
14:31 | 2025-11-05
14:04 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24