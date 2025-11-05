Advertisement

أخبار عاجلة

التحكم المروري: أشغال برش للزفت على جادة بيار الجميل باتجاه العدلية وعلى طريق بدارو - المتحف من دون قطع للسير

Lebanon 24
05-11-2025 | 12:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اشغال على الطريق الممتد من المتحف باتجاه البربير تسبب بازدحام مروري في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
05/11/2025 21:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: قطع السير محلة الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين
lebanon 24
05/11/2025 21:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: قطع السير على طريق شتورا بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين وتحويل السير باتجاه الطرقات الفرعية
lebanon 24
05/11/2025 21:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: أشغال على المسلك الغربي لأوتوستراد خلدة والسير سالك على مسربين وحركة المرور طبيعية حاليًّا
lebanon 24
05/11/2025 21:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:43 | 2025-11-05
14:42 | 2025-11-05
14:38 | 2025-11-05
14:37 | 2025-11-05
14:31 | 2025-11-05
14:04 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24