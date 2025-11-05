28
o
بيروت
21
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
5
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
كوريا الشمالية تتوعد بالرد على العقوبات الأميركية بالمثل
Lebanon 24
05-11-2025
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين تتوعد بالرد على توسع القيود الأميركية: "قمع غير معقول"
Lebanon 24
الصين تتوعد بالرد على توسع القيود الأميركية: "قمع غير معقول"
06/11/2025 03:23:55
06/11/2025 03:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة تكثف عقوباتها ضد شبكات كوريا الشمالية لغسل الأموال
Lebanon 24
الولايات المتحدة تكثف عقوباتها ضد شبكات كوريا الشمالية لغسل الأموال
06/11/2025 03:23:55
06/11/2025 03:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية: ترامب سيساعد على صنع السلام مع كوريا الشمالية
Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية: ترامب سيساعد على صنع السلام مع كوريا الشمالية
06/11/2025 03:23:55
06/11/2025 03:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية: تغيير سلوك كوريا الشمالية العدواني يتطلب جهودا كبيرة
Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية: تغيير سلوك كوريا الشمالية العدواني يتطلب جهودا كبيرة
06/11/2025 03:23:55
06/11/2025 03:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إطلاق صاروخ من جنوب قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف
Lebanon 24
إطلاق صاروخ من جنوب قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف
18:50 | 2025-11-05
05/11/2025 06:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب عن نقاشات المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية: سيكون الأمر مدمّراً إذا خسرنا القضية
Lebanon 24
ترامب عن نقاشات المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية: سيكون الأمر مدمّراً إذا خسرنا القضية
18:38 | 2025-11-05
05/11/2025 06:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: السماح بممر آمن لبعض مقاتلي حماس مشروط بإعادة جثمان الجندي هدار غولدن
Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: السماح بممر آمن لبعض مقاتلي حماس مشروط بإعادة جثمان الجندي هدار غولدن
18:37 | 2025-11-05
05/11/2025 06:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ل"فوكس نيوز": تابعت انتخابات الليلة الماضية عن كثب وتوقعت أن تكون نتيجة نيوجيرزي أفضل وشعرت بخيبة أمل
Lebanon 24
ترامب ل"فوكس نيوز": تابعت انتخابات الليلة الماضية عن كثب وتوقعت أن تكون نتيجة نيوجيرزي أفضل وشعرت بخيبة أمل
18:31 | 2025-11-05
05/11/2025 06:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: على إسرائيل ألا تسمح لقضية تكتيكية كأزمة رفح بتقويض هدف استراتيجي كاتفاق غزة
Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: على إسرائيل ألا تسمح لقضية تكتيكية كأزمة رفح بتقويض هدف استراتيجي كاتفاق غزة
18:26 | 2025-11-05
05/11/2025 06:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
Lebanon 24
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
02:26 | 2025-11-05
05/11/2025 02:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)
Lebanon 24
لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)
07:58 | 2025-11-05
05/11/2025 07:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
05:30 | 2025-11-05
05/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة بريطانية تتحدث عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته
Lebanon 24
صحيفة بريطانية تتحدث عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته
10:01 | 2025-11-05
05/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:50 | 2025-11-05
إطلاق صاروخ من جنوب قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف
18:38 | 2025-11-05
ترامب عن نقاشات المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية: سيكون الأمر مدمّراً إذا خسرنا القضية
18:37 | 2025-11-05
"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: السماح بممر آمن لبعض مقاتلي حماس مشروط بإعادة جثمان الجندي هدار غولدن
18:31 | 2025-11-05
ترامب ل"فوكس نيوز": تابعت انتخابات الليلة الماضية عن كثب وتوقعت أن تكون نتيجة نيوجيرزي أفضل وشعرت بخيبة أمل
18:26 | 2025-11-05
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: على إسرائيل ألا تسمح لقضية تكتيكية كأزمة رفح بتقويض هدف استراتيجي كاتفاق غزة
18:24 | 2025-11-05
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: الموقف الإسرائيلي متشدّد كالعادة ولكنّنا في خضمّ المفاوضات
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
06/11/2025 03:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
06/11/2025 03:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
06/11/2025 03:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24