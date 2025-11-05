Advertisement

أخبار عاجلة

"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: السماح بممر آمن لبعض مقاتلي حماس مشروط بإعادة جثمان الجندي هدار غولدن

Lebanon 24
05-11-2025 | 18:37
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: إسرائيل تمتنع عن تنفيذ غارة جوية أو تفجير أرضي للنفق المذكور خشية أن يؤدي ذلك إلى عدم التمكن من استعادة جثمان الرهينة هدار غولدين ودفنه في إسرائيل
إعلام إسرائيلي: حماس طلبت عبر الوسطاء السماح بخروج آمن لعناصرها داخل الأنفاق في رفح
القناة 12 الإسرائيلية: الولايات المتحدة تضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بخروج نحو 200 من مقاتلي حماس من مناطق سيطرة الجيش في غزة
وزير المالية الإسرائيلي تعليقا على السماح بمرور مقاتلي حماس من الخط الأصفر: السيد رئيس الوزراء هذا هو الجنون المطلق
