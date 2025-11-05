Advertisement

أ.ب: الرئيس الفلبيني يعلن حالة الطوارئ في البلاد بعد أن خلف الإعصار "كالمايغي" ما لا يقل عن 240 قتيلا ومفقودا

Lebanon 24
05-11-2025 | 23:13
