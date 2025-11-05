Advertisement

أخبار عاجلة

منظمة العفو الدولية: السودان أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم اليوم

Lebanon 24
05-11-2025 | 23:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اليونيسف: السودان يعيش أكبر أزمة إنسانية في العالم وفي دارفور وكردفان تتصاعد معدلات سوء التغذية الحاد الوخيم
lebanon 24
06/11/2025 08:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان: النزاع الجاري في السودان هو من أسوأ الأزمات الإنسانية
lebanon 24
06/11/2025 08:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: أكثر من 860 هجوما عنيفا للمستوطنين على الضفة الغربية خلال 2025
lebanon 24
06/11/2025 08:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مشترك لـ 4 منظمات أممية: ندعو إلى اهتمام دولي عاجل بالأزمة في السودان
lebanon 24
06/11/2025 08:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:37 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:53 | 2025-11-06
01:37 | 2025-11-06
01:20 | 2025-11-06
01:10 | 2025-11-06
01:04 | 2025-11-06
01:03 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24