أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي عن مسؤولين: حماس تحاول التهرب من تفكيك قدراتها العسكرية

Lebanon 24
05-11-2025 | 23:37
Default-Document-Picture.jpg
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: المساعدات للبنان تعزز قدرة الجيش على تفكيك البنى التحتية العسكرية للمجموعات المسلحة ومنها حزب الله
lebanon 24
06/11/2025 08:57:29
هآرتس عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي: وتيرة إعادة تسلح حزب الله أعلى من وتيرة الجيش اللبناني في تفكيك ترسانته العسكرية
lebanon 24
06/11/2025 08:57:29
وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين: حماس لا تريد الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق
lebanon 24
06/11/2025 08:57:29
صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصادر أمنية إسرائيلية: خطة ترامب تتضمن تفكيك حماس عسكريًا وسياسيًا وإعادة جميع الرهائن بالإضافة إلى إخراج حماس كليًا من قطاع غزة
lebanon 24
06/11/2025 08:57:29
تابع
lebanon 24
01:53 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:37 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:53 | 2025-11-06
01:37 | 2025-11-06
01:20 | 2025-11-06
01:10 | 2025-11-06
01:04 | 2025-11-06
01:03 | 2025-11-06
فيديو
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
