Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: الجثة التي أعيدت أمس لإسرائيل لعامل أجنبي وليست لجندي إسرائيلي

Lebanon 24
06-11-2025 | 01:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو: لا تزال عملية التعرف على الجثة الثانية التي أُعيدت مستمرة
lebanon 24
06/11/2025 11:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إدانة شاب حريدي بالتواصل مع عميل أجنبي بعد تكليفه بمهام من جهات إيرانية
lebanon 24
06/11/2025 11:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مقر عائلات الأسرى يقول إن الأسير الذي أعيدت جثته الليلة هو إلياهو مرجليت
lebanon 24
06/11/2025 11:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية إسرائيلية: نأمل أن تسلمنا حماس المزيد من الجثث اليوم
lebanon 24
06/11/2025 11:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:22 | 2025-11-06
04:18 | 2025-11-06
04:07 | 2025-11-06
03:52 | 2025-11-06
03:46 | 2025-11-06
03:46 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24