القناة 14 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يحفر المكان الذي يضم رفات المختطف هدار غولدين برفح ولكنه لم يتمكن حتى الآن من الوصول لأن طوله يبلغ مئات الأمتار

06-11-2025 | 02:11
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: إسرائيل تمتنع عن تنفيذ غارة جوية أو تفجير أرضي للنفق المذكور خشية أن يؤدي ذلك إلى عدم التمكن من استعادة جثمان الرهينة هدار غولدين ودفنه في إسرائيل
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: حماس تعلم جيدا أماكن المزيد من رفات الرهائن
القناة 14: نتنياهو رفض مقترح زامير بالإفراج عن عناصر حماس المحاصرين مقابل جثة غولدين
