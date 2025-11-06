القناة 14 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يحفر المكان الذي يضم رفات المختطف هدار غولدين برفح ولكنه لم يتمكن حتى الآن من الوصول لأن طوله يبلغ مئات الأمتار

