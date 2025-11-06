29
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
7
o
بشري
30
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
الجيش: تفجير ذخائر في بليدا ومارون الراس
Lebanon 24
06-11-2025
|
02:33
