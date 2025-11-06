Advertisement

"التحكم المروري": تصادم بين شاحنة وسيارة عند تقاطع الدكوانة‬ الاضرار مادية سبب بازدحام مروري وتمت المعالجة وتسهيل السير من قبل دراج سير

Lebanon 24
06-11-2025 | 07:07
