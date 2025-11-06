Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان24": الصوت الذي دوّى في أرجاء الجنوب ناجم عن تفجير في حقل القليعة

Lebanon 24
06-11-2025 | 08:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الصوت الذي سمع فجرا في أرجاء الجنوب ناجم عن تفجير لمخلفات الحرب قامت به قوات اليونيفيل في منطقة قطمون - أطراف رميش
lebanon 24
06/11/2025 17:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الصوت القوي الذي سمع في صيدا هو تفجير للجيش في حقل القليعة
lebanon 24
06/11/2025 17:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": دوي صوت انفجار ناجم عن قيام فوج الهندسة في الجيش بعملية تفجير لذخائر غير منفجرة في حقل القليعة
lebanon 24
06/11/2025 17:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سماع دوي انفجارات في الجنوب تبين ان فوج الهندسة في الجيش يقوم بعملية تفجير لذخائر غير منفجرة في حقل القليعة
lebanon 24
06/11/2025 17:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:33 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:37 | 2025-11-06
10:35 | 2025-11-06
10:33 | 2025-11-06
10:29 | 2025-11-06
10:20 | 2025-11-06
10:18 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24