أخبار عاجلة

قائد الجيش ينضم الى جلسة مجلس الوزراء من اجل عرض التقرير

Lebanon 24
06-11-2025 | 08:57
قائد الجيش أنهى عرض التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح على مجلس الوزراء
قائد الجيش غادر القصر الجمهوري بعد استماع مجلس الوزراء الى تقريره
مجلس الوزراء استأنف الجلسة بالاستماع الى عرض قائد الجيش للتقرير الشهري حول خطة حصر السلاح مرجئا البندين الاول والثاني حول الاجراءات المتعلقة باضاءة صخرة الروشة وحلّ جمعية رسالات
وزير الإعلام: مجلس الوزراء اطلع على التقرير الشهري للجيش بشأن حصرية السلاح في البلاد
