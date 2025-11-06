Advertisement

نتنياهو: لا نطلب الإذن بالتحرك من أصدقائنا الأميركيين نحن فقط نخبرهم بخطواتنا

06-11-2025 | 09:49
