Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش يضرب طوقا أمنيا حول المكان المستهدف في طيردبا ويبعد المواطنين

Lebanon 24
06-11-2025 | 10:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": اطلاق نار ومقتل شخصين على طريق عام صوفر والجيش والقوى الامنية تطوق المكان
lebanon 24
06/11/2025 17:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي: الموقع المستهدف في حمص هو مستودعات صواريخ ومعدات دفاع جوي
lebanon 24
06/11/2025 17:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تفرض طوقا على مدينة طولكرم بالضفة بعد تعرض مركبة عسكرية لانفجار عبوة ناسفة
lebanon 24
06/11/2025 17:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: المستهدف كان قائدا في منظومة الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله
lebanon 24
06/11/2025 17:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:33 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:37 | 2025-11-06
10:35 | 2025-11-06
10:33 | 2025-11-06
10:29 | 2025-11-06
10:20 | 2025-11-06
10:18 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24