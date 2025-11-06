"لبنان24": الجيش الإسرائيلي استهدف المبنى المهدَّد في بلدة زوطر الشرقية بصاروخ لم ينفجر

25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
20
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي استهدف المبنى المهدَّد في بلدة زوطر الشرقية بصاروخ لم ينفجر
Lebanon 24
06-11-2025
|
10:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": غارة اسرائيلية جديدة تستهدف بلدة زوطر الشرقية
Lebanon 24
"لبنان24": غارة اسرائيلية جديدة تستهدف بلدة زوطر الشرقية
06/11/2025 17:41:46
06/11/2025 17:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يصدر أمر إخلاء لمبنى في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يصدر أمر إخلاء لمبنى في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان
06/11/2025 17:41:46
06/11/2025 17:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": صوت انفجار كبير يهز منطقة الشرقية - جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": صوت انفجار كبير يهز منطقة الشرقية - جنوب لبنان
06/11/2025 17:41:46
06/11/2025 17:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية استهدفت جرد الخريبة في السلسلة الشرقية
Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية استهدفت جرد الخريبة في السلسلة الشرقية
06/11/2025 17:41:46
06/11/2025 17:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخزانة الأميركية: استغلال حزب الله لشركات الصرافة والاقتصاد النقدي لغسل أمواله يهدد النظام المالي اللبناني
Lebanon 24
الخزانة الأميركية: استغلال حزب الله لشركات الصرافة والاقتصاد النقدي لغسل أمواله يهدد النظام المالي اللبناني
10:40 | 2025-11-06
06/11/2025 10:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات على أفراد سهلوا تحويل عشرات الملايين من الدولارات لحزب الله
Lebanon 24
الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات على أفراد سهلوا تحويل عشرات الملايين من الدولارات لحزب الله
10:37 | 2025-11-06
06/11/2025 10:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
العدو الإسرائيلي ينذر سكان بلدة كفر دونين قضاء بنت جبيل
Lebanon 24
العدو الإسرائيلي ينذر سكان بلدة كفر دونين قضاء بنت جبيل
10:35 | 2025-11-06
06/11/2025 10:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: سنفعل مع حزب الله "ما نحتاج إلى فعله"
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: سنفعل مع حزب الله "ما نحتاج إلى فعله"
10:33 | 2025-11-06
06/11/2025 10:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: ضبط شاحنة ومزرعة في سرمدا بريف إدلب بها أسلحة وذخائر معدة للتهريب لمجموعات خارجة عن القانون
Lebanon 24
الداخلية السورية: ضبط شاحنة ومزرعة في سرمدا بريف إدلب بها أسلحة وذخائر معدة للتهريب لمجموعات خارجة عن القانون
10:29 | 2025-11-06
06/11/2025 10:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"رسوم ستزداد".. ترقبوا "هذه الفاتورة"
Lebanon 24
"رسوم ستزداد".. ترقبوا "هذه الفاتورة"
16:14 | 2025-11-05
05/11/2025 04:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث
Lebanon 24
قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث
15:47 | 2025-11-05
05/11/2025 03:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام إسرائيلي جديد
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام إسرائيلي جديد
14:11 | 2025-11-05
05/11/2025 02:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
السقف التصعيدي لتوم براك: ماذا بقي من المبادرة الأميركية؟
Lebanon 24
السقف التصعيدي لتوم براك: ماذا بقي من المبادرة الأميركية؟
11:01 | 2025-11-05
05/11/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:40 | 2025-11-06
الخزانة الأميركية: استغلال حزب الله لشركات الصرافة والاقتصاد النقدي لغسل أمواله يهدد النظام المالي اللبناني
10:37 | 2025-11-06
الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات على أفراد سهلوا تحويل عشرات الملايين من الدولارات لحزب الله
10:35 | 2025-11-06
العدو الإسرائيلي ينذر سكان بلدة كفر دونين قضاء بنت جبيل
10:33 | 2025-11-06
الحكومة الإسرائيلية: سنفعل مع حزب الله "ما نحتاج إلى فعله"
10:29 | 2025-11-06
الداخلية السورية: ضبط شاحنة ومزرعة في سرمدا بريف إدلب بها أسلحة وذخائر معدة للتهريب لمجموعات خارجة عن القانون
10:20 | 2025-11-06
قائد الجيش غادر القصر الجمهوري بعد استماع مجلس الوزراء الى تقريره
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
06/11/2025 17:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
06/11/2025 17:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
06/11/2025 17:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24