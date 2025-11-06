Advertisement

مرقص: أثار رئيس الجمهورية موضوع مغارة جعيتا وقد شرحت وزير السياحة ما حصل بانتظار القرار الذي سيتخذه وزير الداخلية بحق رئيس بلدية جعيتا

Lebanon 24
06-11-2025 | 13:08
