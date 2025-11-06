Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: كازاخستان أول دولة في ولايتي الثانية تنضم إلى اتفاقيات أبراهام وهي الأولى من بين العديد من الدول

Lebanon 24
06-11-2025 | 19:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: مؤشرات على أن الدولة التي ستنضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية هي كازاخستان
lebanon 24
07/11/2025 06:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: نأمل أن يسرع اعتراف العديد من الدول بدولة فلسطين في الجمعية العامة بتطبيق حل الدولتين
lebanon 24
07/11/2025 06:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: بدء مناقشات أولية بين حماس وإسرائيل حول تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب
lebanon 24
07/11/2025 06:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: إمكانية انضمام طهران إلى الاتفاقيات الإبراهيمية "مجرد وهم" من ترامب
lebanon 24
07/11/2025 06:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:47 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:30 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:29 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:41 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:47 | 2025-11-06
22:30 | 2025-11-06
22:29 | 2025-11-06
19:00 | 2025-11-06
18:41 | 2025-11-06
18:32 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24