لبنان

إسرائيل تُهدد بتنفيذ عملية استباقية ضد أهداف لحزب الله في لبنان تستمر لأيام

Lebanon 24
06-11-2025 | 23:05
أوردت القناة 12 الإسرائيلية ان المجلس الوزراي الأمني المصغر ناقش مساء أمس الخميس الوضع في لبنان ومحاولات حزب الله لاستعادة قوته. 
من جهته، حذر مسؤول عسكري إسرائيلي من انه إذا لم يقم الجيش اللبناني بتفكيك حزب الله فستهاجم إسرائيل بدعم أميركي مواقع الحزب في كافة أنحاء لبنان بما في ذلك بيروت

وتابع المسؤول العسكري الإسرائيلي: "إذا فهم الجيش اللبناني والدولة اللبنانية الرسالة الإسرائيلية من خلال الضربات والقنوات الدبلوماسية يمكن تجنب التصعيد". 
 
من جهتها، ذكرت "إسرائيل هيوم" انه من غير المستبعد أن تطلق إسرائيل عملية استباقية تستمر عدة أيام ضد أهداف لحزب الله في مختلف المناطق اللبنانية، مشيرة إلى انه من غير المرجح تنفيذها خلال الشهر المقبل إلا إذا قرر الحزب التصعيد. 
 
وكان الجيش الاسرائيلي شنّ اعتداءات أمس الخميس في الجنوب وذلك بعد دعوة سكان العديد من القرى إلى إخلائها.
 
