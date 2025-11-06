إسرائيل تُهدد بتنفيذ عملية استباقية ضد أهداف لحزب الله في لبنان تستمر لأيام



، حذر مسؤول عسكري إسرائيلي من انه إذا لم يقم بتفكيك حزب الله فستهاجم بدعم أميركي مواقع الحزب في كافة أنحاء لبنان بما في ذلك .



أوردت القناة 12 ان المجلس الوزراي الأمني المصغر ناقش مساء أمس الخميس الوضع في ومحاولات لاستعادة قوته.



من جهتها، ذكرت "إسرائيل هيوم" انه من غير المستبعد أن تطلق إسرائيل عملية استباقية تستمر عدة أيام ضد أهداف لحزب الله في مختلف المناطق اللبنانية، مشيرة إلى انه من غير المرجح تنفيذها خلال الشهر المقبل إلا إذا قرر الحزب التصعيد.